Работники алтайских предприятий научились бережливому производству на "Фабрике процессов"

На "Фабрике процессов" прошли занятия для сотрудников трёх предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Это ООО "Крупяной завод", ООО "Зиас Машинери" и ООО "Новоеловская птицефабрика".

Всего в "Фабрике процессов" приняли участие 50 представителей предприятий — от специалистов до руководителей. Команды изучали инструменты бережливого производства и оптимизировали процессы через сокращение потерь.

Каждая смена на "Фабрике процессов" выявляет слабые стороны производства. Например, сначала участники заходят, когда столы расставлены хаотично, нет четкой последовательности и отлаженного алгоритма – все как на привычном производстве. Они начинают осознавать проблему - наличие большого расстояния между операторами, которое вынужден проходить логист.

"Ко второй смене приходит понимание, что есть неудобные инструменты, например, для сборки мелких деталей. Двигаясь мелкими шагами, каждый понимает — как все работает, а самое главное — как этот процесс оптимизировать", — рассказал руководитель проекта РЦК в сфере производительности труда Валерий Бессонов.

Отметим, что все руководители предприятий-участников нацпроекта смогли выделить время на то, чтобы поддержать свои команды. Также они отметили, что это полезный опыт с точки зрения развития компетенций, который меняет отношение сотрудников к процессу оптимизации в лучшую сторону.

Фабрика процессов — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Проведение Фабрик процессов с мая 2021 года организовано на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.