Стоимость сигарет вырастет в России с 1 июля

Табачные изделия подорожают в России с 1 июля. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рублей, а из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна.

Как сообщает "РГ", единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля 2021 года, однако продавцам до 1 июля разрешили реализовать товар, закупленный до установления ЕМРЦ, дешевле. Под подобные обстоятельства попали другие табачные изделия: обязательную маркировку продукции ввели около года назад, однако до 1 июля продавцы могли реализовать ранее закупленные немаркированные сигары, курительный табак и табак для кальяна.

Как отмечает издание, таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.