Проблемный вопрос из Алтайского края показали, но не задали на "Прямой линии"

Вопрос жителя Рубцовска, поступивший в центр приема обращений к "Прямой линии с Владимиром Путиным", показали на прямой трансляции, однако не озвучили президенту. Речь в обращении шла об отсутствии в городе аппаратов МРТ, из-за чего горожанам приходится ездить на обследование в Барнаул, а также о плохом уровне благоустройства.

"Почему в Рубцовске не оказывается полноценная медицинская помощь? В городе нет даже платного аппарата МРТ. На МРТ пациентов отправляют в Барнаул, за 300 км. В Горбольнице №2 стоит старый аппарат МСКТ, который за 2 минуты обследования дает почти годовое облучение. Нет современного рентген-аппарата. Нет в городе гематолога, иммунолога, отоларинголога. Почему столько людей терпят неуважительное отношение к своему здоровью? Минздрав цинично отписывается от проблем", – цитирует обращение Telegram-канал "Алтайские крайности".

Кроме того, обратившийся обратил внимание на то, что в городе есть проблемы с благоустройством.

"Нет цветов. Убирают даже центральные улицы плохо. В плачевном состоянии МФЦ, ЗАГС, возле ЗАГСа стоят ржавые урны. Подрядчики не убирают строительный мусор по несколько лет. Здесь дуют сильные ветра и даже в центре бывают пылевые були. И это не природные бури, а антропогенные мусорные", – пишет житель города.

Сам вопрос не прозвучал на "Прямой линии", как и остальные обращения жителей Алтайского края. При этом, как сообщали "Вести", регион вошел в число лидеров по числу вопросов от жителей.