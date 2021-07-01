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ЦБ подготовил новую пенсионную реформу в России

, ИА "Амител"
Изменения направлены стимулировать жителей страны активнее участвовать в накоплении будущей пенсии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, текущая накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала и гарантированного пенсионного плана.

Предполагается, что застрахованные россияне получат возможность полноценно распоряжаться средствами. Как отметил замглавы Центробанка Виктор Чистюхин, такой подход предлагается в противовес нынешней системе, где средствами пенсионных накоплений, перечисленных работодателями до 2014 года (когда была заморожена накопительная часть пенсий), распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа, либо выбранный будущим пенсионером НПФ, сообщает "Коммерсантъ".

При этом сами фонды настаивают, что правила для новой системы должны быть стандартизированы и устанавливаться государством в лице ЦБ. Также гражданам предлагается предоставить льготы, призванные стимулировать их активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.07.2021 08:10
- гость -

Опять будут грабить....

1.07.2021 08:13
- гость -

Как в старом анекдоте: вчера изнасиловали, сегодня изнасиловали: завтра снова там пойду... Любит наш народ- когда его насилуют...

1.07.2021 08:13
- гость -

Опять???????

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