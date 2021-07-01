Россиян призвали не злоупотреблять арбузами летом

Желающие похудеть часто добавляют арбузы в рацион за счет его низкой калорийности, однако питаться исключительно этим продуктом нельзя. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в эфире "О самом главном".

Гостья программы поведала, что на протяжении недели придерживалась арбузной диеты, и сбросила благодаря ей пять килограммов. Правда, вскоре они вернулись вместе с еще двумя килограммами.

"Арбузная диета чрезвычайно тяжело переносится в режиме монодиеты", – ответил Гинзбург, подчеркнув, что при таком питании организм начинает испытывать голод.

Он отметил, что после прекращения такой диеты все потерянные килограммы сразу возвращаются. А потому такая диета нисколько не эффективна с точки зрения похудения. Если у человека проблемы с почками, то такое питание и вовсе противопоказано. Больше пользы от этой ягоды можно получить, если добавить в обычный рацион, объяснил специалист.