Россиян призвали не злоупотреблять арбузами летом

Желающие похудеть часто добавляют арбузы в рацион за счет его низкой калорийности, однако питаться исключительно этим продуктом нельзя. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в эфире "О самом главном".
Гостья программы поведала, что на протяжении недели придерживалась арбузной диеты, и сбросила благодаря ей пять килограммов. Правда, вскоре они вернулись вместе с еще двумя килограммами.
"Арбузная диета чрезвычайно тяжело переносится в режиме монодиеты", – ответил Гинзбург, подчеркнув, что при таком питании организм начинает испытывать голод.
Он отметил, что после прекращения такой диеты все потерянные килограммы сразу возвращаются. А потому такая диета нисколько не эффективна с точки зрения похудения. Если у человека проблемы с почками, то такое питание и вовсе противопоказано. Больше пользы от этой ягоды можно получить, если добавить в обычный рацион, объяснил специалист.
Комментарии
россиян просят не особо вообще есть после 55 лет что бы не дожить до полагаемой пенсии
В т.ч. и морковкой!
в книжках пишут: вишня чистит кровь,а не черешня.
арбузы наши сибирские сладкие и ароматные-будем ждать.