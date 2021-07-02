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От проектов - к делу: на предприятии "Алтайские инженерные системы" подвели итоги работы

, ИА "Амител"
В 2021 году предприятие отмечает девять лет успешной работы

Предприятие "Алтайские инженерные системы" занимается социально-значимыми инвестиционными программами Алтайского края в области водо- и теплоснабжения, газификации и капитального ремонта многоквартирных домов. Оно было создано в 2012. Учредитель предприятия -министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Сейчас АКГУП "Алтайские инженерные системы" стало основным владельцем газовых сетей на территории Алтайского края при поддержке Минстроя Алтайского края и Управления по имущественным отношениям. Так, предприятию принадлежат около двух тысяч километров газораспределительных сетей.

Большую часть этих сетей арендует ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Предприятие тщательно следит за его работой.

Профессиональный подход и нацеленность на результат

С момента своего создания предприятие "Алтайские инженерные системы" осуществило строительный контроль около тысячи километров газовых сетей и 500 километров водопроводных сетей. Благодаря этому тысячи жителей Алтайского края подключились к голубому топливу и чистой питьевой воде. Под контролем предприятия также были построены объекты газоснабжения в Ребрихинском, Троицком, Советском и Смоленском районах.

С 2017 года "Алтайские инженерные системы" контролируют бурение водозаборных скважин. За период с 2017 по 2021 год проверено более 240 объектов.

В рамках сотрудничества с некоммерческой организацией "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" с 2016 по 2020 год АКГУП проконтролировал капитальный ремонт более чем  тысячи многоквартирных домов.

С 2019 года АКГУП "Алтайские инженерные системы" в рамках своих полномочий ведет деятельность, связанную с выполнением проектных работ. Это позволяет проектной группе учитывать в своей работе опыт сотрудников предприятия, участвующих в строительстве объектов. Запроектировано уже более 10 объектов газоснабжения, позволяющих газифицировать более чем 3,5 тысячи домов, а также отапливать поликлиники, больницы и школы.

От проектов — к делу

АКГУП "Алтайские инженерные системы" строит объекты газоснабжения для социальных объектов и населения Алтайского края за счет собственных средств. Так, были построены и безвозмездно переданы газовые котельные для нужд ЦРБ и школы-интерната на территории Тальменского, Первомайского и Калманского районов. Также в 2021 году предприятие начало стройку трех газовых котельных для нужд ясли-садов и школ Первомайского района. 

АКГУП также занимается работой по установлению охранных зон газопроводов, находящихся в собственности Алтайского края, исправлением реестровых ошибок земельных участков. Особое внимание уделяется объектам незавершенного строительства, работы на которых вели сторонние подрядчики. Совместно с Минстроем Алтайского края были проведены работы по узаконению таких объектов и их дальнейшей безопасной эксплуатации.

"Выражаю благодарность всем сотрудникам предприятия за их труд, профессионализм, умение находить решение в непростых ситуациях, желание развиваться и идти дальше во благо жителей Алтайского края. Также хочу поблагодарить Минстрой Алтайского края, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, Управление имущественных отношений за поддержку Предприятия" - сказал директор АКГУП "Алтайские инженерные системы" Павел Воробьев.

Благодаря профессионализму сотрудников предприятия, нацеленности на конечный результат, желанию улучшить условия проживания населения Алтайского края и повысить уровень газификации региона можно говорить о дальнейшем развитии предприятия. Его главной задачей остается качество объектов строительства и капитального ремонта.

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