Три спортсмена представят Алтайский край на Олимпийских играх в Токио

Олимпийский комитет России утвердил расширенный состав участников предстоящих Олимпийских игр в Токио. Алтайский край на главном турнире четырехлетия представят трое спортсменов, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В Олимпийских играх примут участие барьерист Сергей Шубенков, стрелок Сергей Каменский и каноистка Ирина Андреева. Планируется, что Андреева выступит на двух дистанциях, Каменского можно будет увидеть в трех видах программы, Шубенков побежит на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Всего в составе российской сборной 335 спортсменов.