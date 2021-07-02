Своя ванная и кухня: СФУ обеспечит местом в общежитии всех иногородних студентов

Сибирский федеральный университет предоставит места в общежитиях всем иногородним абитуриентам: и "бюджетникам", и тем, кто поступит на платное обучение. Это стало возможным благодаря увеличению жилого фонда к Всемирной зимней универсиаде-2019.

Для первокурсников выделено более 4,5 тысяч мест в общежитиях квартирного и коридорного типов. Всего у вуза 30 общежитий, многие из них построены недавно. Цена проживания – 710-1256 рублей в месяц.

Кроме того, когда расселят всех иногородних студентов, будет рассмотрена возможность выделения мест для красноярских студентов, у которых трудные жилищные условия.

Кампус СФУ — это пространство для учебы, спорта и отдыха. Здесь расположены площадки с уличными тренажёрами, футбольные поля, площадки для волейбола и баскетбола, бассейны, амфитеатры и шезлонги. К универсиаде-2019 построена современная поликлиника. Есть также научная библиотека и "конгресс-холл".

Комнаты новых общежитий оборудованы мебелью и необходимой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой комнате есть своя ванная и кухня. Внутри общежитий есть продуктовые магазины, тренажёрные залы, помещения для работы и отдыха.

В 2022 году новый комплекс "Университетский" из трёх общежитий увеличит жилой фонд СФУ ещё на 1328 мест.

Приёмная кампания стартовала 20 июня 2021 года. Подать документы в СФУ можно: онлайн через АИС " Абитуриент ", портал "Госуслуги", с помощью операторов почтовой связи или лично в университете (Красноярск, пр. Свободный, 79 (Библиотека), пр. Красноярский рабочий, 95). Подробности на сайте для абитуриентов . Какие документы нужны для поступления, узнайте на сайте СФУ .

Телефон горячей линии: 8 800 550-22-24 (*4024 — с мобильного), электронная почта: zayavlenie@sfu-kras.ru. Информация для абитуриентов - на сайте СФУ в разделе "Поступление".

СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии The Best Universities in Europe. Здесь учатся более 26 тысяч студентов. В вузе 22 института, которые реализуют более 300 программ.