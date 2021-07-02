Знакомьтесь, Шлепа, большой русский кот: как домашний каракал покорил соцсети

Скриншоты из соцсетей

Еще в прошлом году интернет захватили мемы про кота Шлепу. На самом деле очаровательного каракала зовут Гоша, он родился на Украине, а сейчас живет в московской семье. Имя Шлепа образовалось от Big Floppa — клички животного в западных соцсетях. Коту посвящают разнообразные абсурдные, абстрактные мемы, но особую популярность он приобрел в мае этого года. Пользователи начали присылать своим родителям фотографию Шлепы и публиковали реакцию на него. В этом воплощении мемы про Шлёпу являются некой с иронией над общением с родственниками в мессенджерах. Но они не перестают от этого быть очень милыми.