Зеленский заявил, что русские и украинцы - точно не один народ

Прездиент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", — сказал Зеленский.

По его словам, в ином случае в Москве рассчитывались бы гривной, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что считает русских и украинцев единым народом. Украинские политики с его словам не согласны.