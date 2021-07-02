Мировая эпидемическая война. Врач Коломиец о вакцинации, естесственном отборе и COVID-19

Вакцина вызывает рак, бесплодие и тромбоз, а "Спутник V" — это физраствор. Эти и многие другие мифы и предположения сбивают людей с толку, вызывают много паники, дискуссий и всплеск количества антипрививочников. Тем временем, третья волна пандемии распространяется с огромной скоростью — новые штаммы очень заразны и больницы уже не справляются с потоком заболевших. Усугубляет все маленькая иммунная прослойка из привитых — в России по-прежнему вакцинировано меньше всех людей среди развитых стран. Преподаватель АГМУ, главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец ответил на все вопросы читателей amic.ru в прямом эфире Instagram. Публикуем самое важное.

Про вакцину: факты и мифы

В мире от ковида уже умерло около 4 миллионов человек. Идет мировая эпидемическая война. Мы воюем с вирусом, а он — круглогодичен и не прекращает свою "работу" ни летом, ни зимой. Передышки у нас не будет. Мы вынуждены проводить вакцинацию во время эпидемии. Само введение антигена вируса позволяет сформировать хороший длительный иммунитет, который и способствует угасанию эпидемии. Конечно, можно не вакцинироваться, долго и упорно болеть и терять друг друга. Да, в конце концов человечество получит иммунитет, но через большое количество жертв.

Чем вакцина от вируса отличается? Вирус попадает в клетку и заставляет организм работать на себя. А когда мы вводим вакцину, ее компоненты крутятся только в крови. И это либо убитый вирус, либо его часть, либо синтетические белки. И реакция организма идет только на белок, а это не поражающий фактор. Самого вируса, живого, в вакцине нет.

Очень много публикаций на тему того, что одно сочетание вакцины с чем-либо в крови вызывает тромбы, другое — рак, третье — цитокиновый шторм и прочее. Но есть понятие "реакция в пробирке" и "фактическая реакция". Теоретически, в лаборатории, какое-то сочетание компонентов может навредить, а по факту — не вредит и не будет опасным. Вспомните медицинскую эмблему — чаша со змеиным ядом. Мы лечим ядом, но он становится лекарством в нужное время и в нужной дозировке. В случае с вакциной все уже точно просчитано и проблем не вызывает.



От самой вакцины люди не умирают. Вакцинация может совпадать со смертью по другим причинам. Люди могут иметь другие хронические или тяжелые заболевания, могут столкнуться с отсроченным постковидным синдромом. Да и без вакцины человек тоже не вечно живет. Совпало и совпало. Проблема с вакциной может быть связана только с тяжелой аллергической реакцией, но она моментальная. Остальное — простое совпадение по времени.

Классическая двухкомпонентная вакцина от коронавируса формирует достаточно сильный иммунитет, чтобы защитить от новых штаммов. А еще есть такое понятие, как групповой иммунитет. Коронавирус — это 35 тысяч антигенов, "британец" отличается от уханьского на 3,5 %, на столько же — "дельта". А 96% антител от этих антигенов работает. Поэтому всяко после вакцинации ковид вы перенесете легче, даже если заболеете новым штаммом.

В полном обследовании перед вакцинацией нет необходимости. Перед прививкой вам измерят температуру, сатурацию и давление, посмотрят, нет ли серьезных проблем со здоровьем, и если нет — сразу прививают.

Про "Спутник" и другие

Вакцина ставится во всем мире, зарубежные вакцины AstraZeneca, Pfizer и прочие созданы примерно в одно время с нашим "Спутником", точно так же прошли только два этапа экспертизы, а сейчас вместе с нашей — третий, и они точно так же по своим вакцинам не могут дать окончательный ответ. Если есть угроза человечеству, вакцинация начинается, не дожидаясь третьего этапа проверки, после второго, что и сделали во всех странах мира. "Спутник" мы ставим с марта и уже по последним данным можем утверждать, что вакцина безопасна и при этом эффективна.

Есть такое понятие, как эффективность вакцины, и если она выше 90 %, то препарат считается высококлассным. К таким относится и наш "Спутник V". Да, каждый десятый все же может остаться без иммунитета и заболеет. Либо в легкой, либо в тяжелой форме. Но уже каждый десятый, а не все. Получить тяжелую форму после прививки также в разы сложнее.

Другие российские вакцины только-только поступили к нам на практику, мы еще не можем точно сказать, хуже они, лучше "Спутника" или такие же. Мы можем говорить, что "Спутник" помогает, а по этим двум вакцинам ("ЭпиВакКорона" и "КовиВак") пока нет ответа, будут ли они создавать иммунный ответ или не будут так хорошо, как "Спутник". Могу сказать только предположительно, что заложены похожие показатели. И они все двухкомпонентные. Но "Спутник" уже проверен и у нас и за рубежом. И в других странах он дает положительные результаты. Но чем вы будете прививаться — это ваш личный выбор.

Академик Гинцбург, автор вакцины "Спутник V", сказал, что разработал вакцину таким образом, что ее компоненты гибко подстраиваются под актуальные потребности — так, "Спутник V" легко станет "Спутником Дельта" и так далее. Но нам бы сначала основной вакциной всех привить, а потом уже локально вырабатывать компоненты от наиболее опасных штаммов.

Про антитела и ревакцинацию

Наличие антител к ковиду и продолжительность их жизни зависит от того, насколько человек часто получает вирусную нагрузку и контактирует с больными. Если есть хотя бы малейшая вирусная нагрузка на организм, иммунитет будет сохраняться на высоком уровне. Если он падает, значит человек не контактирует. Сотрудники наши например контактируют постоянно — поэтому у них иммунитет сохраняется достаточно долго.

Мы регулярно проверяем сотрудников на антитела и параллельно делаем ПЦР на выявление вируса у тех, кто работает с тяжелыми больными. И у ряда сотрудников с низким уровнем антител выявили носительство вируса. Снижение иммунитета ниже трех-четырех единиц антител уже новым штаммом вируса легко пробивается. Чтобы не заболеть, надо иметь больше 10 единиц антител.

Те, кто постоянно контактирует с людьми — например, врачи, учителя, работники общепита и другие — они в идеале должны проверять уровень антител раз в месяц. По крайней мере, раз в квартал точно стоит проверять антитела. Но чаще это делать надобности нет.

Иммунные клетки от ковида после вакцины формируются примерно 40-41 день. Но нам-то данные надо побыстрее, учитывая эпидобстановку, поэтому мы выяснили, что можно смотреть количество антител где-то через три недели после вакцинации. Лучше сдать анализ, чтобы понять, появился ли иммунный ответ (может не появиться, тогда нужно прививаться еще раз, но это нечасто бывает).

Сразу после коронавируса прививку можно не ставить. У переболевшего сформирован иммунитет. А если он будет дальше контактировать с ковидными, антитела будут жить довольно долго. Но по возможности через полгода после болезни лучше провериться и, если антител мало, сделать прививку. Тем более, что у нас есть много лабораторий, где можно легко сдать анализ.

Если после введения первого компонента человек заболел (не ковидом), отложить второй компонент можно на три месяца спокойно. Но если он переболел "короной", то по сути ему не нужен второй компонент, иммунитет у него уже есть.

Жизнь, практика и наблюдение показывает окончательно, сколько нужно времени для ревакцинации. И для того чтобы грамотно ответить на этот вопрос, надо несколько лет с ковидом пожить. Сейчас — только предположения и предыдущий опыт других вакцин. Как оно будет на самом деле, я думаю, мы поймем до конца года, нам нужно еще время, чтобы все точно понять.

Про осложнения после прививки и коронавируса

Для начала давайте определим, что такое ковидная пневмония. По сути, это не воспаление легких. Название дали, потому что тромбоз тканей легкого и отек выглядит на рентгене схожим образом с пневмонией. И поэтому термин прилип. По факту — это инфаркт легкого. Помимо этого, при ковиде травмируются и другие внутренние органы, и сосуды этих органов. В том числе и репродуктивных. Ковид сам по себе может вызвать временное или постоянное бесплодие. Но не вакцина. Точно так же с тромбами — тромбоз — поражающий фактор вируса и его последствие, а не вакцины.

Постковидные осложнения, которые появляются через какое-то время после болезни — это множественные поражения органов и нарушение их функций. Диабет, гипертония, нарушения сознания, печеночная недостаточность и многие другие. Если человек ослаблен и у него есть несколько конкурирующих тяжелых заболеваний, то шансы выжить у него сокращаются. И чем их больше, тем выше вероятность летального исхода.

На сегодняшний день в поликлинике нашей (11-й городской больницы Барнаула) привито более семи тысяч человек, серьезных осложнений никаких не зарегистрировано. Реакции обычные: временный болевой синдром, временный подъем температуры, появление чихания и кашля. Все это — стандартная реакция на введение чужеродного белка, она есть при введении всех прививок. Нетипичных реакций нами выявлено не было.

Мы все разные и реакция на прививку — вещь индивидуальная. У нас разный обмен, изначальное состояние здоровья и многое другое. Реакции могут на одно и то же быть очень разнообразны. Просчитать у кого какая она будет — невозможно, и объяснить, почему она именно такая — тоже. Но если реакции не было — это не говорит о плохом иммунном ответе. Это ни о чем не говорит, важно только количество антител.

О медотводах и противопоказаниях

В Америке липовые медотводы стоят около 800 долларов, в Москве — 9 тысяч, а в Барнауле — 2,5 тысячи. Правоохранители уже ловят тех, кто эти справки делает. А рисуют их в основном, чтобы съездить куда-то. Но люди забывают — они рискуют не только своей жизнью, но и жизнью своих родственников и знакомых. Если они заболеют, а все будут считать их безопасными — они заразят окружающих. Это можно приравнять к умышленному заражению. Большинство людей, которые хотят получить медотвод, на деле не имеют на него никаких оснований.

Медотвод, по сути, могут получить только те, у кого на данный момент острый инфекционный процесс — в определенный период времени им ставить прививку нельзя. Или, например, сразу после тяжелой операции — в ближайший месяц прививаться запрещено. Те,у кого аллергия на белок, белковые препараты — тоже получат справку. Потому что в этих случаях риск вакцинирования превышает риск заболевания.

Онкозаболевания, гипертония и прочие болезни не являются противопоказаниями для вакцинации — наоборот, таким больным нужно прививаться в первую очередь. Ставить ее можно и астматикам, и людям с гепатитом, и диабетикам, и эпилептикам и многим другим "хроникам". Все тяжелые состояния,такие, как онкопатология, заболевания внутренних органов — это группа риска. Эти люди, заболев ковидом, рискуют потерять жизнь во много раз больше, чем все остальные.

Вакцину уже проверили на взрослом населении от 18 до 65 — все соответствует, эффективно. Теперь, опираясь на данные массового внедрения, уже начали проверку на детях и беременных женщинах. Уже прошло пробное введение вакцины подросткам старше 12 лет, смотрят на реакцию. Так же и с беременными. На новорожденном прививка никак не может отразиться, потому что уже доказано, что она не обладает мутагенным эффектом. Все это проверяется на команде добровольцев. Скоро вынесут окончательный вердикт и скорее всего ее разрешат ставить всем. А при грудном вскармливании, это уже сейчас известно — противопоказаний к вакцине нет.

Личный опыт вакцинации

Я привился две недели назад вторым компонентом "Спутника V". После первого компонента болела рука, и сильно болела. Правда, потом я понял, что болит левое плечо — а кололи-то в правое. Другая причина боли была, как оказалось — поработал на даче. Второй компонент так же почти не ощутил. Было легкое почихивание, насморк, но я считаю, что это реакция на кондиционер в жару, поэтому не буду это списывать на прививку. Недомогания у меня не было.

Жить хочется всем, а для этого надо иметь напряженный иммунитет. Мы регулярно проверяем сотрудников на антитела и на необходимость прививаться. В среднем полгода антитела держатся в организме, и после болезни, и после вакцины. В мае массово мониторили и установили, что на одного официально переболевшего сотрудника у нас приходится порядка четырех, которые не болели, но имеют иммунитет.

О естественном отборе

Ярые противники вакцины и фанаты теории заговора — это наш менталитет. Естественный отбор все равно должен быть, должны оставаться люди здоровые, сильные, умные. Хотят рисковать — пожалуйста. Но у меня масса уже есть примеров, когда ярые антипрививочники подумали и пошли на прививку. Страх — великая сила, народ сейчас очень активно пошел на вакцинации, уже не хватает бригад и очереди формируются.

Третья волна и будущее

С третьей волной мы пока справляемся, но госпитали уже расширяются, идет прирост ковидных больных в стационарах. В той же Индии заболеваемость выросла в 50 раз. У нас пока раза в три — терпимо. Но если будут продолжаться массовые мероприятия, начнем проигрывать. Я бы ограничил их более строго. Помимо этого, у нас еще есть плановый фронт работ — не хотелось бы его прекращать. Надеемся, власти примут правильные решения в зависимости от эпидобстановки и никто от этого не останется ущемлен в части оказания медицинской помощи.

В поликлиниках сейчас народу больше, чем в мобильных пунктах, потому что приходят и по другим вопросам, на плановые осмотры и прочее, а еще могут прийти параллельно и привиться. Мобильные пункты созданы только для вакцинации, они лицензированы и стерильны. Аврал сейчас повсюду. Население уже осознало все проблемы, связанные с ковидом. Новые штаммы, новые опасности и народ массово пошел на вакцинацию.

По нашим предположениям, пандемия еще года три точно будет бушевать, так что мы еще с вирусом повоюем. В среднем пять лет человечество борется с сильными инфекциями. И мы надеемся победить — как и наши прошлые поколения.