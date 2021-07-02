Лионель Месси стал свободным агентом

Известный аргентинский форвард Лионель Месси не стал продлевать контракт с "Барселоной", за которую он выступал с 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Долгое время в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец ведет переговоры с представителями клуба. Официально о продлении контракта стороны так и не договорились.

Сейчас Месси перешел в статус свободного агента, но предложений от других клубов он пока не получал. Каталонцы все еще имеют шанс договориться о новом соглашении со своим талисманом.

Сообщалось, что в случае ухода из "Барселоны", Месси может перебраться в MLS, а после этого завершить карьеру.