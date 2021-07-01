Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество. О возбуждении дела против предпринимателя стало известно в четверг 1 июля.

О задержании Батурина сообщают "Известия". По информации "Интерфакса", поводом для уголовного дела стали попытки Батурина получить "незаконным путем" рыночную стоимость 25% акций АО "Интеко". Заявителем стала его сестра Елена Батурина.

Представитель Батуриной Геннадий Теребков заявил агентству, что его клиентка действительно обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве.

Напомним, что Елена Батурина основала "Интеко" в 1991 году. Изначально предприятие специализировалось на производстве изделий из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании, однако в 2006-м был уволен за растраты. Затем последовали судебные тяжбы между братом и сестрой, которые завершились подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером в 3,46 млрд рублей.

Позднее бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. В результате Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

Позднее финансовый управляющий Батурина Эренцен Манжеев пытался получить компенсацию за часть "Интеко" в судах России и Австрии, где тогда проживала и вела бизнес Елена Батурина, которая, в свою очередь, утверждала, что ее брат подарил ей долю в компании в 2001 году. Однако соответствующие документы она не предоставила – по ее словам, соглашение было устным.