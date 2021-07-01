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Заразившийся коронавирусом музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию

, ИА "Амител"
По словам его жены Ольги, 70-летний артист находится в больнице в Коммунарке
Фото: pravlife.org

Фото: pravlife.org

Российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в коронавирусом. По словам его жены Ольги Мамоновой, 70-летний артист находится в реанимации.

"Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации", – цитирует слова супруги "Интерфакс".

Петр Мамонов – российский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Известен ролями в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

Напомним, что 25 марта 2021 года погиб бывший участник рок-группы "Звуки Му" и журналист Александр Липницкий. По словам его сына Владимира, мужчина утонул в реке в Подмосковье, когда пересекал водоём на лыжах по льду.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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