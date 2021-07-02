Более килограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Рубцовска

В Рубцовске полицейские изъяли в квартире местного жителя более килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что осмотр жилища 34-летнего местного жителя проходил в доме по улице Тихвинской. Там у него нашли пакет с веществом растительного происхождения.

"Согласно заключению эксперта, изъятое является частями растения, содержащего наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой 1060 граммов", — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что нарвал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере".