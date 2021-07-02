Из-за тумана три самолета не смогли приземлиться в Горно-Алтайске, два отправили в Барнаул

2 июля три самолета не смогли совершить посадку в Горно-Алтайске из-за сильного тумана, сообщили amic.ru в пресс-службе аэропорта. Авиасудна были перенаправлены в ближайшие воздушные гавани – в Барнаул и Новосибирск.

"Два самолета авиакомпании Nordwind были направлены в Барнаул. Первым в 7:23 приземлился Boeing 737-800, он выполнял рейс 763 "Санкт-Петербург-Горно-Алтайск. На его борту летел 171 пассажир. После посадки 22 человека сошли с рейса. Остальные пассажиры в ближайшее время будут направлены в Горно-Алтайск", — сообщили amic.ru в пресс-службе международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова.

Второй борт, который летел в Горно-Алтайск из Шереметьево, сел в Барнауле в 9.00. На его борту летели 177 пассажиров. Как уточнили в пресс-службе, пассажиров еще снимают и пока нет данных решил ли кто-то из них сойти в Барнауле.

Третий самолет, которому не удалось сесть в Горно-Алтайске, летел из Домодедово. Он выполнял рейс S7 2629 (Москва — Горно-Алтайск). Его перенаправили в аэропорт Толмачево.