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Дом с "парящим" двором построят в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Инвестор планирует возвести на участке две многоэтажки, но пока согласовал строительство лишь одного дома
Эскизы ЖК на ул. Пролетарская, 182 / Фото: Мастерская 'Тектоника' / tolknews.ru

Эскизы ЖК на ул. Пролетарская, 182 / Фото: Мастерская "Тектоника" / tolknews.ru

Жилой комплекс с двором-платформой и фонтаном построят на ул. Пролетарской, 182. Проект первого дома в ЖК согласовали на повторном градсовете 30 июня. Однако застройщик обещает, что уже готовит площадку для второй очереди. Для этого девелопер планирует расселить аварийный деревянный барак.

Вода, уходи 

Первый дом на пересечении улицы Пролетарской и переулка Революционного впервые презентовали градостроительному совету в мае 2021 года. Архитектурная мастерская "Тектоника" спроектировала на территории ЖК площадку-парковку, которая приподнята над землей за счет колонн. На крыше конструкции размещаются зеленые, детские и игровые зоны, а также фонтан. Под "парящим" двором предусмотрен паркинг на 47 автомобилей.

Однако комиссия это дворовое решение не оценила: экспертам было непонятно, как будет обеспечен сток воды с поверхности платформы.

Кроме того, строительство ЖК, по мнению архитекторов, способно усугубить проблему дома на ул. Пролетарская, 188: его двор  постоянно "тонет" из-за водостока с ближайших улиц. Градсовет раскритиковал проект и за отсутствие на территории площадки для мусорных контейнеров.

Авторы концепции ЖК замечания учли и доработали проект. 

"С крыши платформы вода отводится на дворовую территорию, оттуда уходит на ул. Партизанскую, Пролетарскую, переулок Революционный путем вертикальной планировки. Был вопрос о том, что на ул. Пролетарской, 188, расположен дом, который имеет проблемное подтопление. Но сейчас в рамках строительства дома на ул. Партизанской, 199 (его возводит компания "Строительная перспектива" – прим.ред.), этот вопрос решен", – отмечает архитектор проектной мастерской "Тектоника" Елена Булавина.

Однако такое решение некоторые эксперты посчитали неэффективным. 

- Я не понял, вы воду просто на улицу выводите и все? На ту же улицу Пролетарскую? – задает вопрос депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

- Да, вода стекает по рельефу, – отвечает Елена Булавина.

- Но ведь она [вода ] в любом случае стечет к 188-му дому на улице Пролетарской. Вы так быстро прошлись, что идет благоустройство территории дома №188, но это большие дополнительные затраты, которые несет Комяков (Андрей Комяков, руководитель компании "Строительная перспектива", которая сейчас строит ЖК на ул. Партизанской, 199 – прим.ред.) по нашей просьбе, чтобы решить эту задачу. Мне хотелось, чтобы и вы поучаствовали, – говорит Носенко.

По словам депутата, сейчас на территории строящихся домов №199 и №202 по ул. Партизанская созданы колодцы для слива воды. К ним, по мнению Носенко, должен присоединиться и ЖК на ул. Пролетарской, 182.

Елена Булавина считает, если технически это возможно (вопрос пока не был проработан – прим.ред.), то новый жилой комплекс подключится к уже построенной водосточной системе, и тогда проблема отвода воды будет решена. 

Новостройка вместо барака 

На градсовете 30 июня авторы ЖК на ул. Пролетарской, 182, заявили, что изменили принцип сбора мусора в дома. Проектировщики не нашли места для контейнеров во дворе, поэтому предусмотрели в здании мусоропровод.

"Мы не нашли возможности разместить мусорные баки на территории из-за нормативных отступов от зданий, детских площадок. Поэтом предлагаем установить мусороуборочные камеры (мусоропроводы – прим.ред.)", – говорит Елена Булавина.

Также проектировщики отказались от парковки вдоль переулка Революционного. Елена Булавина объясняет это тем, что при строительстве второй высотки машино-места находятся слишком близко к зданию: требуемое градостроительными регламентами расстояние до дома соблюсти не получается.

Чтобы обеспечить ЖК нужным количеством парковочных мест, при строительстве второго дома застройщик пожертвует первым этажом здания: вместо него будет парковка.

"Если прошлый раз мы делали площадку с отступом от здания, то теперь это встроенно-пристроенная парковка. Мы заняли в том числе и первый этаж дома", – говорит архитектор.

Начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв уточняет у представителя инвестора (работать на площадке будет новая для Барнаула компания "Рубин", зарегистрированная в конце 2020 года – прим.ред.), когда девелопер начнет строительство второй очереди проекта.

"Насколько просматривается перспектива второй очереди? Какая работа проводится с собственниками помещений в доме (речь идет о двухэтажном доме на ул. Пролетарской, 180 – прим.ред.).

"Дом находится в аварийном состоянии, признан аварийным в 2017 году. Все готовы продать квартиры, но часть из них не приватизированы, поэтому ведутся переговоры с администрацией", – отвечает представитель застройщика.

Члены градсовета отметили, что проектировщики предоставили ответы и решения на все ранее озвученные замечания, а потому проект решено согласовать. 

Каким будет дом на ул. Пролетарской, 182? 

Первый дом ЖК спроектирован разноэтажным: высота секций составляет 16, 15 и 13 этажей. В здании предусмотрено 136 квартир (56 однокомнатных 52 двухкомнатных квартиры, 13 трехкомнатных и 14 четырехкомнатных), рассчитанных на 259 жителей. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.07.2021 07:29
- гость -

Построят и хорошо.

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