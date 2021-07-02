Автомобиль провалился под асфальт в Барнауле

Иномарка провалилась под асфальт на улице Трактовой в Барнауле. Автомобиль ушел под землю почти наполовину.

В пресс-службе СГК сообщили, что провал произошел из-за промыва грунта. Сейчас в этом контуре проходит опрессовка, которая провела к повреждению сетей.

Автомобиль извлекли их провала. В результате инцидента никто не пострадал.

"Что касается ущерба, нанесенного автомобилю в результате провала, то ответственность компании в подобных случаях застрахована. Уведомление о случившемся уже направлено в страховую компанию", — отметили в СГК.

Водителей призывают быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки во время опрессовки.