Путин подписал закон об отмене обязательного техсмотра авто для получения ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу, 2 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 22 августа для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадет в ДТП.

Напомним, что ранее глава государства подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду в нетрезвом виде. Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ.