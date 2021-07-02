Директора детского лагеря осудят за взятку в Алтайском крае

Директора детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе Алтайского края осудят за взятку. Мужчина получил более 129 тысяч рублей от предпринимателя за выбор его компании в качестве подрядчика по ремонту в здании учреждения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи установили, что директор детского оздоровительного учреждения получил от предпринимателя лично частями взятку в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 129 тысяч рублей. Взятка предназначалась за принятие обвиняемым решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании лагеря.

Обвиняемый вину не признал, однако следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд.