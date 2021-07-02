Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Умер народный артист СССР, актер, певец, режиссер, педагог и художественный руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко", – говорится в публикации.

Дата прощания со Сличенко будет сообщена дополнительно. Причина смерти не раскрывается. Народный артист СССР скончался на 87-м году жизни.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951-ом его приняли в труппу первого и единственного в мире цыганского театра "Ромэн".

С 1977 года Сличенко являлся художественным руководителем этого учреждения. В 1981-м он был удостоен звания народного артиста СССР. Широкой публике он наиболее известен по таким кинокартинам, как "Свадьба в Малиновке", "Мой остров синий", "Военно-полевой романс", "Трудное счастье" и другим.