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Новости

В Алтайском крае открыли 55 пляжей. Список

, ИА "Амител"
В их числе городской пляж на острове Помазкин в Барнауле
Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Региональное ГУ МЧС России опубликовало обновленный список пляжей, признанных безопасными для отдыха в Алтайском крае.

Перечень расширен еще на несколько позиций. Теперь в него входит 55 мест, где можно позагорать и искупаться.

Полный список открытых на 3 июля пляжей приведен ниже. Он выглядит следующим образом:

1. Пляж "Городской", Барнаул, остров "Помазкин", протока  р. Обь;

2. Пляж "В парке", Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем;

3. Пляж "Парк-отель Чайка", Барнаул, ул. Пионерская долина, 4;

4. Пляж "Планета КУ", Барнаул, ул. Байкальская, 47;

5. Пляж "Планета и человек", Барнаул, ул. Шоссе Ленточный бор, 24а;

6. Пляж "Бонус 21", Барнаул, ул. Георгия Исакова, 149а;

7. Пляж "На зелёном клину", Бийск, правый берег р. Бия;

8. Пляж "Квартал АБ", Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса "Заря";

9. Пляж "Причал-22", Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

10. Пляж "Причал-42", Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

11. Пляж "Причал-55", Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

12. Пляж "Причал-55/2", Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

13. Пляж "Городской", Заринск, река Чумыш;

14. Пляж "Нагорный", Змеиногорск, Нагорный пруд;

15. Пляж на озере Теплый ключ, Славгород,;

16. Пляж "Бирюзовая Катунь", Алтайский район, Урочище Талдушка, (район горы "Красный Камень", туристический комплекс "Бирюзовая Катунь"), искусственный наливной водоём;

17. Пляж "Здравница Ая", Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая;

18. Пляж "Берёзка", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

19. Пляж "Дикий Берег", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

20. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-1", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

21. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-2", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

22. Пляж ДОЛ "Орлёнок", Баевский район, с. Баево, озеро Лена;

23. Пляж "Катунский острог" Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры;

24. Пляж на озере Центральное, Благовещенский район, райцентр Благовещенка;

25. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс "Кучук-Алтай";

26. Пляж-1 на озере Кучукское, Благовещенский район, рекреационно-туристический комплекс "Кучук-Алтай";

27. Пляж "Волна", Бурлинский район, с. Новоалексеевка, юго-восточный берег озера Песчаное;

28. Пляж ЗОЛ "Волна", Волчихинский район, с. Волчиха, оз. Бычье;

29. Пляж на базе отдыха "Контакт-108 (Заимка)", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

30. Пляж "Золотая рыбка", Егорьевский район, с. Новоегорьевское оз. Горькое-Перешеечное;

31. Пляж ДОЛ "Лето", "Салют", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

32. Пляж ДОЛ "Лето", "им. Титова", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

33. Пляж "Чистый лог", Егорьевский район, с. Петухов Лог, озеро Горькое-Перешеечное;

34. Пляж  ДОЛ "Спутник", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

35. Пляж "ООО "Изумруд", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

36. Пляж "ООО "Импульс", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка;

37. Пляж "Золотой", с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

38. Пляж на базе отдыха "Золотая рыбка", Алтайский край, Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

39. Пляж ДОЛ "Чайка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

40. Пляж на базе отдыха "Эдельвейс", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

41. Пляж на туристической стоянке "Солнечный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

42. Пляж на базе отдыха "Изумрудный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

43. Пляж на туристической стоянке "Ласковый прибой", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

44. Пляж на базе отдыха "Колываныч", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

45. Пляж на базе отдыха "Золотые пески", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

46. Пляж на базе отдыха санатория "Лазурный", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

47. Пляж на базе отдыха "Саввушка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

48. Пляж ТОК "Бухта удачи", Алтайский край, Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук;

49. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала", Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

50. Пляж туристической стоянки "Мечта", Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

51. Пляж ДОЛ "Чайка", Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

52. Пляж "Быть добру", Новичихинский район, с. Новичиха, озеро Горькое;

53. Пляж "Солнечный", Первомайский район, с.Солнечное,  ул. Кольцевая, 1. искусственный водоем;

54. Пляж "Гуселетовские плесы", Романовский район, с. Гуселетово, оз. Горькое;

55. Пляж ДОЛ "Чайка", Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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