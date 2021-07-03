Второй этап ралли "Шелковый путь" стартовал в Алтайском крае

Фото: Мария Шнайдер / amic.ru

3 июля в Алтайском крае начался второй второй этап ралли "Шелковый путь". Торжественное открытие прошло в месте старта – за селом Рассказиха в Первомайском районе.

Протяженность маршрута 2021 составляет 5200 км. Этот путь участники преодолеют за 14 дней. По словам одного из организаторов, начало пути прошло без проблем.

"В течение полугода мы прокатывали трассы. Смотрели со спутников, где какие дороги находятся, начинали записывать, писать маршрутную книгу, — уточнил собеседник. — После этого, естественно, приняли решение стартовать. Организация проходит отлично".

Гостям спортивного праздника помимо зрелища борьбы мощных автомобилей с бездорожьем предложили еще целый ряд развлечений. Например, для детей подготовили мастер-классы по изготовлению куколок, выступления на сцене.

Некоторые гости вызвались сопровождать участников на своем автомобиле. Удовольствие не из дешевых – ценник начинается от 300 тысяч рублей за пять дней и достигает почти 700 тысяч рублей за две недели.

Среди гостей много жителей Алтайского края. По численности лидируют жители близлежащих сел и барнаульцы.