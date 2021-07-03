В Барнауле без воды остались 15 многоэтажек из-за коммунальной аварии

Жителям 15 многоэтажек в Барнауле временно отключили воду из-за повреждения водопровода диаметром 15 см. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о девяти домах на улице Веры Кащеевой (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13) и по трех – на улицах Попова (№№ 4, 6 и 10) и Монтажников (№№ 3, 5 и 11).

Кроме того, водоснабжение ограничили в административных зданиях №2а на улице Попова и №3в на улице Веры Кащеевой.

Коммунальную аварию устраняют сотрудники Барнаульского водоканала. Они планируют завершить ремонтные работы до конца дня.