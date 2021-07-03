Жителей Алтайского края предупредили о высоком риске теплового удара

Алтайский край 4 июля накроет аномальная жара, в связи с чем жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По прогнозу синоптиков максимальная температура воздуха от +30°C до +35°C.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

"При жаре главная опасность человеку — в перегревании, угрозе повышения температуры тела выше нормы (37,0°С), — уточнили спасатели. — При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца".

Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.