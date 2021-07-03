Суббота, 3 Июль, 21:28

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,62
€ 87,07
26°


5585799 +24439
Обь
310см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2021 Третья волна пандемииДень поля 2021
Новости

Жителей Алтайского края предупредили о высоком риске теплового удара

, ИА "Амител"
Дневная температура 4 июля может достигать +36°C
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Алтайский край 4 июля накроет аномальная жара, в связи с чем жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По прогнозу синоптиков максимальная температура воздуха от +30°C до +35°C.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

"При жаре главная опасность человеку — в перегревании, угрозе повышения температуры тела выше нормы (37,0°С), — уточнили спасатели. — При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца".

Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
20:32
Жителей Алтайского края предупредили о высоком риске теплового удара 0
19:59
"Все кашляют". Житель Горного Алтая пожаловался на очередь в поликлинике 0
19:28
Два трамвая столкнулись в Барнауле 0
18:56
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта 1
18:28
В МЧС рассказали подробности пожара на "Алтайском бройлере" 0
18:12
ЕР обобщит инициативы по разработке системы реабилитации после ковида 0
17:56
Водитель пострадал в ДТП с "Газелью" в Барнауле 0
17:23
В России установили антирекорд по смертям больных коронавирусом 0
16:53
Крупный пожар на "Алтайском бройлере" тушат в Бийске. Видео 2
16:23
В Барнауле без воды остались 15 многоэтажек из-за коммунальной аварии 0
15:57
Туристов из Бийска наказали за возвращение в Россию без тестов на ковид 2
15:34
Второй этап ралли "Шелковый путь" стартовал в Алтайском крае 5
14:57
Оползень разрушил десять домов в японском городе Амами. Видео 0
14:29
Впервые с января в Горном Алтае выявили больше 50 случаев ковида 0
13:53
В Алтайском крае открыли 55 разрешенных пляжей. Список 0
13:13
Туристический маршрут по дну Телецкого озера открыли на Алтае 5
12:46
В Барнауле провели внеплановый рейд по проверке масок в автобусах 28
12:13
В Алтайском крае за сутки выявили почти 200 случаев COVID-19 6
11:43
Стало известно, кто доставит "собянинские" трамваи в Барнаул 8
11:14
Озвучены итоги внеплановых проверок аттракционов в Алтайском крае 0
10:39
В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин 0
10:07
СМИ: РФС обсуждает условия отставки Станислава Черчесова 8
09:37
В Алтайском крае перекрыли четыре дороги из-за ралли "Шелковый путь" 5
09:03
Расходы россиян на отдых на Алтае выросли в три раза и превысили 300 млн рублей за месяц 2
08:32
Российская пенсионерка украла 40 млн рублей через финансовую пирамиду 2
08:03
Как ужесточили наказание за пьяную езду в России и как будут ловить таких водителей? 15
07:37
Бийчанина подозревают в попытке дать взятку инспекторам ГИБДД 1
07:02
Отпуск под угрозой. Что делать, если заболел коронавирусом перед вылетом за границу 2
06:36
Бдители закона. Мемы и шутки о сотрудниках ГИБДД 4
06:01
35-градусная жара обрушится на Алтайский край 3 июля 1
23:57
Такой день. Новые ограничения в Алтайском крае и выписка пострадавших на батуте детей 1
23:27
Умер народный артист СССР Николай Сличенко 3
22:56
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной 12
22:27
Каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19 ради отдыха за рубежом 1
21:56
Директора детского лагеря осудят за взятку в Алтайском крае 0
21:23
Грузовой самолет упал в Тихий океан неподалеку от Гавайских островов 2
20:54
Жителя Алтайского края осудят за проникновение в чужой дом и удар по лицу полицейского 0
20:22
Бизнесмена Виктора Батурина арестовали на два месяца 1
19:55
Барнаульский клуб по мини-футболу пригласил Месси в свою команду 0
19:34
Путин подписал закон об отмене обязательного техсмотра авто для получения ОСАГО 2
19:16
Жителя алтайского села осудили за преступления против половой неприкосновенности детей 0
18:53
СГК перевела на удаленный формат работы филиалы в Барнауле и Бийске из-за коронавируса 1
18:36
В России впервые изъяли единственное жилье у человека, признанного банкротом 1
18:06
Черчесов прокомментировал слухи о возможном увольнении из сборной 0
17:52
Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч для семей с детьми 0
17:46
Больных ОРВИ в Москве будут приравнивать к зараженным коронавирусом 3
17:34
Барнаульцы пожаловались на опасную детскую площадку в сквере Химиков 1
17:19
Барнаульцы предложили места для размещения стелы "Город трудовой доблести" 5
17:08
Родственники пропавшего под Воронежем алтайского солдата винят во всем дедовщину 1
16:54
Автомобиль провалился под асфальт в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.