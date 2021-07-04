Серьезное ДТП произошло неподалеку от ТЭЦ-3 в Барнауле

Жители Барнаула сообщили о серьезном ДТП на улице Трактовой. Неподалеку от ТЭЦ-3 столкнулись две иномарки.

В результате аварии внедорожник получил серьезные повреждения. Автомобиль второго участника аварии после удара оказался в кювете, отметили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что грузовая "Газель" и легковушка столкнулись в барнаульском поселке Власиха. Иномарка получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, результате аварии пострадал водитель грузовика. Его увезли в медучреждение.