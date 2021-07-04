Глава "Мираторга" рассказал, как зарабатывать больше

Президент "Мираторга" Виктор Линник в интервью каналу РБК рассказал, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов позволит увеличить зарплаты россиян.

"Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук", — сказал Линник.

Глава компании считает, что сейчас россияне должны конкурировать с мигрантами, которые готовы работать за деньги, за которые российские работники "просто не выживут". Если ограничить использование иностранной дешевой рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям.