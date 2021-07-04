Под Ростовом двое детей погибли, играя в машине на жаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, которые играли в автомобиле на жаре. Об этом сообщили в СК по Ростовской области.

Инцидент произошел 3 июля 2021 года. Две девочки 2017 и 2019 года рождения играли неподалеку от своего дома. В какой-то момент они залезли в припаркованный автомобиль.

"Впоследствии мать детей, обратив внимание на их отсутствие, начала поиски, однако, не обнаружив детей, сообщила в органы полиции", — сказано в сообщении ведомства.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и МВД обнаружили девочек мертвыми внутри автомобиля.

Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой атмосферной температуры.