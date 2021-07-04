Российским регионам выделят почти два миллиарда рублей на снижение выбросов

Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионов более 1,8 млн рублей на реализацию программы "Чистый воздух". Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Для этого расширяется перечень направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух". <...>. Планируется, что на эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 млрд рублей", — сказано в сообщении правительства.

Отмечается, что деньги регионы смогут получить на строительство и ремонт троллейбусных линий, трамвайных путей и депо. Средства также направят на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения для перевода жителей частных домов на централизованное теплоснабжение, а также на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.