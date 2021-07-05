Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу дичи, волка, бурого медведя и кабана

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края с 9 июля начнется прием заявлений от охотников. Желающие смогут получить разрешение на добычу дичи, волка, бурого медведя и кабана.

"Подать заявление можно по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут (Барнаул, ул. Чкалова, 230, каб. 105). Также разрешения выдают районные специалисты министерства. График их работы опубликован на сайте ведомства. Кроме того, подать документы можно через портал госуслуг", — сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Отмечается, что документ будет действителен в сезон охоты 2021-2022 годов.