Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу дичи, волка, бурого медведя и кабана

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края с 9 июля начнется прием заявлений от охотников. Желающие смогут получить разрешение на добычу дичи, волка, бурого медведя и кабана.
"Подать заявление можно по будням с 8 до 17 часов, обед с 13 часов до 13 часов 48 минут (Барнаул, ул. Чкалова, 230, каб. 105). Также разрешения выдают районные специалисты министерства. График их работы опубликован на сайте ведомства. Кроме того, подать документы можно через портал госуслуг", — сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
Отмечается, что документ будет действителен в сезон охоты 2021-2022 годов.
Комментарии
Сволочи эти охотники, себе бы лучше что-нибудь прострелили
Бывает и простреоивают.
5.07.2021 09:32
Ольга
Прежде, чем такое желать людям, подумай. А сволочей везде хватает и среди неохотников их гораздо больше.
Если не отстреливать, то начинаются проблемы, например, бешенство. Куча других инфекций, которые "регулируют" слишком разросшиеся популяции животных. Рассматривайте не как убийство, а как регулирование численности (по сути это так и есть).
Вы не забывайте, что не все в городских квартирах живут, есть, кто очень близко к природе, для них это более, чем актуально.
Сейчас, наоборот, проблема с отстрелом, дорогое удовольствие поохотится. И не удивляйтесь, если вашу спинку, например, волк сожрёт, т.к волкам тесно станет в лесу, и они в населенные пункты подадутся.
Это новое поколение. Они почему-то жалеют животных больше людей. Хотя по факту сложнее кошечки квартирной никого и не видели. Для них зверушки - это ми-ми-ми. Это какая-то психотравма из детства целого поколения. Мне это сложно понять. Люди, уважайте, любите и цените СВОЙ вид, как делают это те же животные.
Ольга
"Сволочи эти охотники, себе бы лучше что-нибудь прострелили"
Оленька, маленькая, поди и колбаску любишь жрать из молодого телёночка?
А ведь теленочек он же таже животинка, что и кабанчик в лесу. В чём разница? напряги извилины
В чём разница? напряги извилины
Вы реально не видите разницы?.. и даже если напрягли свои извилины?) А разница в том удовольствии, с которым охотники это делают, именно это и вызывает отвращение.
5.07.2021 10:49
- гость -
Охота - это не про убийство. Это, как рыбалка (сбор грибов, поиск клада, спорт), но масштаб другой.
Разница в том , что кабанчику и другой дикой живности приходится САМОМУ , ВОДИНОЧКУ выживать в условиях природы , спасаться от хищников и лесных пожаров , добывать корм в отличии от домашнего скота . Домашний скот содержит человек , как бы цинично это не звучало , но его тоже жалко .А тут ещё и человек с его жаждой убивать , выжигать леса , тем самым лишая эту самую дичь места жительства и пищи . И приходится диким животным забредать на " человеческую" территорию для прокорма и проживания . Но человек такая скотина , что пока не истребит всё вокруг себя - не успокоится . Природа уже его "короновала " , но ему всё мало , везде гадит , где приживётся .