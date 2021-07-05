Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону

Помехи во время разговора, которые возникают по обычным причинам, иногда могут сигнализировать о том, что за вами следят. Об этом рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Первый и главный признак - это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере", — сказал он агентству "Прайм".

Еще один способ выследить прослушку — смотреть за рекламой в своем телефоне. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Поэтому в случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр.