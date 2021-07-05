Школа блогеров и программистов: в Барнауле открыли летний городской IT-лагерь для детей

Если ребенок увлекается компьютерными играми, гаджетами и мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, стоит дать ему шанс попробовать себя в IT-сфере. Познакомиться с миром информационных технологий и создать свои уникальные проекты можно в летнем компьютерном лагере академии "Шаг".

"На каникулах в Компьютерной Академии "ШАГ" не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями", — говорят представители академии.

В компьютерной академии "Шаг" разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет. Занятия на компьютерных каникулах будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей — специалистов-практиков из IT-индустрии. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода. Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:

знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;

мечтает собрать и обучить своего боевого робота;

не выпускает из рук смартфон;

хочет создавать свои игры и виртуальные миры.

За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии "ШАГ".

В программе:

программирование и создание компьютерных игр;

робототехника;

game-дизайн;

3D-моделирование и 3D-печать;

фото- и видеолаборатория;

виртуальная реальность;

школа блогера;

анимация и мультипликация;

Подробно познакомиться с программами летнего лагеря можно на бесплатном пробном уроке 10 июля в 12:00. Это отличная возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться с преподавателями.

Количество мест ограничено. Записаться можно на сайте и по телефону: 8 (3852) 72-14-10.

Компьютерная академия "ШАГ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

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