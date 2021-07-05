Школа блогеров и программистов: в Барнауле открыли летний городской IT-лагерь для детей

Если ребенок увлекается компьютерными играми, гаджетами и мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, стоит дать ему шанс попробовать себя в IT-сфере. Познакомиться с миром информационных технологий и создать свои уникальные проекты можно в летнем компьютерном лагере академии "Шаг".
"На каникулах в Компьютерной Академии "ШАГ" не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями", — говорят представители академии.
В компьютерной академии "Шаг" разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет. Занятия на компьютерных каникулах будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей — специалистов-практиков из IT-индустрии. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.
Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода. Новый IT-лагерь понравится ребенку и будет ему полезен, если он:
- знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;
- мечтает собрать и обучить своего боевого робота;
- не выпускает из рук смартфон;
- хочет создавать свои игры и виртуальные миры.
За две недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии "ШАГ".
В программе:
- программирование и создание компьютерных игр;
- робототехника;
- game-дизайн;
- 3D-моделирование и 3D-печать;
- фото- и видеолаборатория;
- виртуальная реальность;
- школа блогера;
- анимация и мультипликация;
Подробно познакомиться с программами летнего лагеря можно на бесплатном пробном уроке 10 июля в 12:00. Это отличная возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться с преподавателями.
Количество мест ограничено. Записаться можно на сайте и по телефону: 8 (3852) 72-14-10.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
Сайт
Комментарии
С ребёнком что-то не так, если он :
знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;
мечтает собрать и обучить своего боевого робота;
не выпускает из рук смартфон;
хочет создавать свои игры и виртуальные миры...
5.07.2021 13:15
гость
Остается только порадоваться что не всем анонимам хватает тяму закончить медицинский институт по отделению психологии или психиатрии.
А после того, как несколько человек смогут "собрать и обучить своего боевого робота", будет Турнир роботов?