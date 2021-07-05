Российские власти обсуждают повышение налогов на 400 млн рублей

В правительстве России обсуждают "донастройки" налоговой системы, которые позволят обеспечить приток еще 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Ведомости", со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Более 100 млрд должно прийти в бюджет благодаря повышению для металлургической отрасли налога на добычу полезных ископаемых Около 90 млрд принесет корректировка налога на дополнительный доход для нефтяников. Еще 100 млрд будут выделены с помощью изменений, связанных с уплатой акцизов. Дополнительное налогообложение физлиц должно принести в бюджет еще 100 миллиардов рублей.

Отмечается, что деньги потратят на реализацию новых социально-экономических проектов. '