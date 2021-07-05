Российские власти обсуждают повышение налогов на 400 млн рублей

В правительстве России обсуждают "донастройки" налоговой системы, которые позволят обеспечить приток еще 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Ведомости", со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Более 100 млрд должно прийти в бюджет благодаря повышению для металлургической отрасли налога на добычу полезных ископаемых Около 90 млрд принесет корректировка налога на дополнительный доход для нефтяников. Еще 100 млрд будут выделены с помощью изменений, связанных с уплатой акцизов. Дополнительное налогообложение физлиц должно принести в бюджет еще 100 миллиардов рублей.
Отмечается, что деньги потратят на реализацию новых социально-экономических проектов. '
Комментарии
Металлурги и нефтяники раскинут на продукцию. И тд и тп . Бездари.
Вопрос повышения НДС и НДФЛ это всего лишь вопрос времени, если едро не будет вынесено на предстоящих выборах в думу.
Падение доходов населения ни один нац проект не поможет. Ни одно доп поступление налогов не остановит падающую экономику. При этом слышишь как застройщики рапортуют что они ЖК возводят - а кто это купит ??? Наш регион по всем маркерам выстрелит ипотечным кризисом первым!!!
Отмечается, что деньги потратят на реализацию новых социально-экономических проектов. '
Предлагаю, каждые полгода придумывать социально-экономический проект и под это дело повышать налоги. Чтобы народу легче "глоталось".
С каждого по 700 с лишним рубликов, считая детей и пенсионеров.
Да уж.. с такими экономистами точно сразу в рай