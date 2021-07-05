Нереальный драйв. Как в Алтайском крае прошел этап ралли "Шелковый путь"

Видео: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пыль, драйв и нереальные скорости — так прошел 3 июля второй этап международного ралли "Шелковый путь" возле села Рассказиха Алтайского края. Отметим, что такое мероприятия проходит впервые на территории региона. Среди участников представители 20 стран, 75 экипажей мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков. Протяженность всего маршрута ралли составляет 5200 км, из них более 3400 километров – скоростные участки.

Заключительные этапы ралли должны были пройти в Монголии, однако из-за тяжелой эпидемиологической ситуации финиш гонки был перенесен в Республику Алтай. Заключительный пятый этап стартует уже завтра, 6 июля в Алтайском крае по той же трассе: Рассказиха – Акутиха. Пройдет гонка без зрителей.