Алтайским учителям увеличили выплаты за работу на ЕГЭ

В Алтайском крае на 50% увеличили выплаты для педагогов за работу на ЕГЭ. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

"Повышение коснется абсолютно всех участников данного процесса. На 50% будет повышена оплата организаторам в аудитории и вне аудитории, руководителям пунктов приема экзамена, а также на 50% будет повышена оплата труда экспертам предметных комиссий. Такое решение принято, во-первых, потому, что длительное время данная выплата не индексировалась. А во-вторых, на сегодняшний день у нас все больше и больше требований предъявляется к организаторам, все больше задач ставится перед членами государственной экзаменационной комиссии, а также перед экспертами предметных комиссий", — рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

В региональном Минобрнауки уточнили, что в качестве организаторов и специалистов в 2021 году на экзамены было привлечено более 5 тысяч человек.