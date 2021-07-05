На Алтае неизвестный подстрелил краснокнижного сапсана

В Заринске неизвестный подстрелил краснокнижную самку сапсана. Сейчас ее везут в "Ноев ковчег" в Барнаул на срочную операцию, сообщают на странице Алтайского отделения Союза охраны птиц России в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что где-то в городе на многоэтажках у птицы осталось гнездо с птенцами. Об этом сообщали местные жители, но гнездо никто не искал.

"Если выводок большой, то самец его не вытянет. Да и не факт, что и его не "приговорили". Просьба распространить эту информацию по всевозможным каналам в первую очередь для жителей Заринска", — говорится в сообщении.

В отделении также отметили, что ищут злоумышленника, подстрелившего редкую птицу, и будут благодарны за любую информацию о нем.