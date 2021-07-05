Умер Владимир Меньшов

Известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщили на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — сказано в сообщении.

Владимир Меньшов является обладателем премии "Оскар" (1981) за фильм "Москва слезам не верит". Также он снял культовые советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

В качестве актера Меньшов получил "Золотого орла" за роль Эдуарда Балашова в фильме "Легенда №17".