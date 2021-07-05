Умер Владимир Меньшов

Известный российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщили на сайте "Мосфильма".
"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — сказано в сообщении.
Владимир Меньшов является обладателем премии "Оскар" (1981) за фильм "Москва слезам не верит". Также он снял культовые советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".
В качестве актера Меньшов получил "Золотого орла" за роль Эдуарда Балашова в фильме "Легенда №17".
Комментарии
Земля пухом, замечательный режиссер...
Хороший был человек и след оставил хороший. Царствия небесного.
фильм "Легенда номер 17" - отстой, я думаю, у Меньшова были роли в фильмах гораздо лучше, чтобы упоминать этот фильм...
Последнюю строчку уберите (((
Соболезнования родным.
Скорор наших совсем не останется (
Хорошо пожил..Земля пухом...Родным соболезнования..
Соболезнования родным и близким. Вечная память.
Очень жаль. Земля пухом...
"Вручать приз за лучший фильм этому фильму достаточно подлому и позорящему мою страну я попросил бы Памелу Андерсон.Я,к сожалению,этого делать не буду.До свидание." Речь шла о кино "Сволочи"...