В Барнауле определили компанию, которая застроит Ковш высотками

Барнаульская компания "ГенПодряд" выиграла аукцион по созданию на Ковше искусственного земельного участка. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минприроде. Всего торги длились два года, а участвовали в них два застройщика.

Финальный раунд аукциона состоялся 5 июля. Стоимость, за которую территория ушла компании "ГенПодряд" (один из учредителей – предприниматель Андрей Загарин, владеющий сетью сервисных центров ZAVGAR, – прим. ред.), пока неизвестна: по информации Минприроды, подробности торгов сообщат 6 июля.

Что будут строить на Ковше?

Андрей Загарин ранее сообщил изданию "Толк" о том, что планирует возвести на Ковше три панельных многоэтажных дома. Предприниматель рассчитывает, что строительство объектов начнется через два года. Стоимость квартир, по предварительным оценкам, составит 80 тыс. рублей за квадратный метр.

Что известно о застройке Ковша?

Инициатором застройки барнаульского Ковша стала компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия"). Именно она в 2017 году подала заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилых высотки.

Так как территория Ковша – это федеральная собственность, то инвестор должен был сначала получить согласование федеральных ведомств в сфере речного транспорта, природопользования, рыболовства. Все требуемые документы "Акватория" получила, поэтому региональное Минприроды одобрило проект.

В пояснении к своему решению Минприроды отмечает, что водоём пересыхает и "отмирает", а потому его можно использовать под строительство и рекреацию.

Засыпать остров планировалось до 2020 года. После этого должны были начать строительство ЖК с набережной. Однако в 2017 году общественность возмутилась, и "Акватория" проект отложила. Но о своих планах не забыла.

Летом 2019 года по инициативе Минприроды был объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на Барнаульском Ковше. Территорию отдавали всего за 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании – "Акватория" и "ГенПодряд".

Однако аукцион сначала отложили на неделю, а затем и вовсе отменили. Вернулись к вопросу застройки Ковша лишь в мае 2021 года. На торги вновь пришли две компании – "Акватория" и "ГенПодряд". Их борьба привела к повышению цены до 12 млн рублей.

По информации издания "Толк", этот аукцион должен был стать финальным: фирмы договорились, что "Акватория" откажется от планов на участок, а возводить дома на Ковше будет "ГенПодряд". Однако вопреки ожиданиям "Акватория" продолжила борьбу за участок, но в июле все-таки сдалась.