Власти помогут "Алтайскому бройлеру" после сильного пожара на предприятии

Руководители ряда краевых ведомств по поручению губернатора Виктора Томенко выехали в Бийск, чтобы организовать ликвидацию последствий произошедшего пожара на предприятии "Алтайский бройлер" и помочь руководству выйти из сложившейся ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, в котором в понедельник, 5 июля, состоялось рабочее совещание по вопросу возобновления производства на птицефабрике. В нем, в том числе, участвовали замредседателя правительства края Александр Лукьянов и основатель группы "Черкизово" Игорь Бабаев.

"Уже сегодня приступают к работе эксперты, которые установят причину возгорания в производственных помещениях: от огня пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично — цех забоя птицы. Производственный корпус был полностью застрахован, поэтому руководство группы "Черкизово" рассчитывает на возмещение ущерба, размер которого в настоящее время уточняется. Группа планирует восстановить работу производственного подразделения в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

Помимо этого, помогут и коллективу предприятия, заверил Игорь Бабаев. По его словам, часть сотрудников командируют для работы и обучения на другие производственные площадки группы "Черкизово". Работников, которые не смогут выехать за пределы региона, поддержат в соответствии с трудовым законодательством, а часть сотрудников отправят в оплачиваемые отпуска.

Также отмечается, что во время простоя поставлять продукцию для жителей Алтайского края будут с других площадок группы "Черкизово". Сейчас идут переговоры с руководством птицефабрик Сибири по организации забоя птицы, выращенной на мощностях "Алтайского бройлера". При этом Игорь Бабаев подчеркнул, что компания продолжит свою инвестиционную деятельность в регионе, а модернизацию производственных мощностей после пожара планируют лишь ускорить.

Напомним, крупный пожар на "Алтайском бройлере" случился 3 июля в Бийске. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров. В МЧС отмечали, что усугублению ситуации тогда способствовало позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнем. В тушении участвовали 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы).