Шукшинские дни на Алтае перенесли из-за коронавируса

Шукшинские дни в Алтайском крае перенесут на осень из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Безрукова в ходе пресс-конференции.

"Несмотря на то, что готовящийся указ губернатора позволяет провести малые формы мероприятий, мы принимаем такое решение, чтобы в целом минимизировать количество мероприятий, которые пройдут в ближайшем будущем", – сказала глава ведомства.

Предварительно фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Мероприятия начнутся в день рождения Алтайского края и закончатся в день памяти Василия Шукшина. При этом, Безрукова отметила, что даты не окончательные и к осени их могут передвинуть.

В программе фестиваля останутся кинопоказы – всего в афишу включено 13 фильмов. Также в программе фестиваля останутся литературные чтения и встречи с актерами. Завершение пройдет в закрытом в формате в Бийске. Однако от уличных мероприятий на родине Шукшина, в Сростках, в этом году решили отказаться.

Напомним, что Шукшинские дни на Алтае – ежегодное культурное мероприятие. С 2007 года в рамках фестиваля вручается Шукшинская литературная премия. Кроме того, 2021 год должен стать для мероприятия юбилейным – оно состоится в 45 раз.