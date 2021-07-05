Пять человек погибли на водоемах за прошедшую неделю в Алтайском крае

За прошедшую неделю, с 28 по 4 июля, на водоемах Алтайского края погибло пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как отмечают в ведомстве, инциденты на воде происходили в селах и пригороде Барнаула. Один человек погиб на озере Горькое в селе Лебяжье, на озере Жиланды (село Курск Егорьевского района), на реке Кулунда (село Вылково), на реке Маралиха (село Маралиха), а также во Власихе.

В региональном МЧС напомнили, что безопасное купание возможно лишь на официальных пляжах, а отдых в несанкционированных местах несет в себе угрозу для жизни.

Напомним, что всего в Алтайском крае официально открыто 55 пляжей. Они есть в Барнауле, Бийске, Заринске, Змеиногорске, Славгороде, на озере Большое Яровое, на "Бирюзовой Катуни", озере Ая и в других местах региона.