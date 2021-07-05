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Новости

В Минздраве раскрыли подробности испытания вакцины от коронавируса на подростках

, ИА "Амител"
Рекомендации прививать детей и беременных дали в ВОЗ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Испытания вакцины от коронавируса на подростках не несут никаких рисков для них, так как прививка будет сделана специальной уменьшенной дозой препарата. Такие подробности раскрыл главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев, передает РИА Новости.

По словам Румянцева, рекомендации о необходимости прививать подростков и беременных дала Всемирная организация здравоохранения, так как они входят в группы риска.

"Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко", — заявил специалист.

Румянцев подчеркнул, что у детей, участвующих в исследовании, нет противопоказаний и осложнений. Они, как и их родители, дали согласие, добавил он.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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