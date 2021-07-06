Владимир Путин приедет в Кемерово 6 июля

Президент России Владимир Путин посетит Кемерово 6 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что глава государства будет продолжать совершать региональные поездки, несмотря на пандемию. "Региональные поездки будут продолжаться, безусловно", — заверил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как отмечает портал VSE42.RU, Владимир Путин поучаствует в мероприятиях, приуроченных к 300-летию Кузбасса: возложит цветы к монументу "Память шахтёрам Кузбасса", посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Кроме того, президент проведёт двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.