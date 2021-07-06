На Алтае чиновница оформила землю на подругу и пошла под суд

Бывшую чиновницу в Майминском районе осудили за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи выяснили, что в 2016 году женщина временно возглавила Кызыл-Озекское сельское поселение и воспользовалась служебным положением для незаконного обогащения.
"Из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, произвела незаконное отчуждение принадлежащего муниципалитету земельного участка, расположенного в поселке Алферово Майминского района, на свою подругу, скрывая тем самым факт оформления на себя право собственности на данный объект недвижимого имущества, которым впоследствии распорядилась по своему усмотрению", — уточнили в ведомстве.
Участок впоследствии продали за 110 тысяч рублей. Ущерб от этих действий оценили в 294 200 рублей.
Несмотря на то, что подсудимая не признала своей вины, суд счел, что следователи собрали достаточно доказательств.
36-летнюю женщину признали виновной и приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, по гражданскому иску с нее взыскали 294 200 рублей в пользу муниципалитета.
Комментарии
Когда уже борьба с коррупцией приобритет реальные масштабы ??? Да мы уже хотим 37 год. Смотреть на "избранных" уже нет никакого желания! Алтайский край будет первым регионом, видимо, а силовикам придется выбирать - стрелять в людей или перейти на их сторону!!!! Достали ! Тендера не контролируются - контроль пшик один! Как захотел так и потратил бюджет , штат управленцев раздули неимоверно, во всем мире сокращают , у нас увеличивают!! Еще и машины им покупать - велосипеды , ВАЗы и вперед!