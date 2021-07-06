В Барнауле высадили 11 тысяч цветов на улице Молодежной

Фото: мэрия Барнаула

Новые петуньи, бархатцы, хосты и лилии были высажены на Молодёжной улице, сообщает сайт мэрии. Рабочие МУП "Благоустройство и озеленение" реконструировали около километра зеленой зоны от Красноармейского до Социалистического.

За полторы недели урбанисты высадили 10500 петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий. После цветов они планируют обустроить новый газон.

Ландшафтный дизайнер Татьяна Большакова говорит, что в основе концепции зеленой зоны лежит контраст цвета и форм. Для устройства Молодёжной улицы она использовала нестандартные приемы проектирования. Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов. В его середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля, оформленные петуньями.

"Однолетняя рассада добавит ярких красок в течение всего сезона. Дополнительную игру цвета и оттенков создадут высаженные яблони. Весной они зацветут нежно-розовыми соцветиями, а осенью листья спиреи приобретут красноватый оттенок. Каждое растение в отдельности не теряет своей индивидуальности, а все вместе они составляют единое гармоничное целое", — сообщает дизайнер.

Озеленители продолжат реконструкцию осенью, когда можно будет высаживать деревья и кустарники. На Молодёжной улице появятся яблони и спиреи.

За последние два года "Благоустройство и озеленение" преобразило бульвар по проспекту Ленина, сквер Молодоженов, сквер у Мемориала Славы, сквер у театра драмы, бульвар на улице Малахова. Всего на барнаульских цветниках сотрудники высадили более 1,5 миллионов цветов.