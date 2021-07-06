В Барнауле высадили 11 тысяч цветов на улице Молодежной

Фото: мэрия Барнаула
Новые петуньи, бархатцы, хосты и лилии были высажены на Молодёжной улице, сообщает сайт мэрии. Рабочие МУП "Благоустройство и озеленение" реконструировали около километра зеленой зоны от Красноармейского до Социалистического.
За полторы недели урбанисты высадили 10500 петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий. После цветов они планируют обустроить новый газон.
Ландшафтный дизайнер Татьяна Большакова говорит, что в основе концепции зеленой зоны лежит контраст цвета и форм. Для устройства Молодёжной улицы она использовала нестандартные приемы проектирования. Дизайнер сформировала в зеленой зоне рисунок из двенадцати основных кругов. В его середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля, оформленные петуньями.
"Однолетняя рассада добавит ярких красок в течение всего сезона. Дополнительную игру цвета и оттенков создадут высаженные яблони. Весной они зацветут нежно-розовыми соцветиями, а осенью листья спиреи приобретут красноватый оттенок. Каждое растение в отдельности не теряет своей индивидуальности, а все вместе они составляют единое гармоничное целое", — сообщает дизайнер.
Озеленители продолжат реконструкцию осенью, когда можно будет высаживать деревья и кустарники. На Молодёжной улице появятся яблони и спиреи.
За последние два года "Благоустройство и озеленение" преобразило бульвар по проспекту Ленина, сквер Молодоженов, сквер у Мемориала Славы, сквер у театра драмы, бульвар на улице Малахова. Всего на барнаульских цветниках сотрудники высадили более 1,5 миллионов цветов.
Комментарии
Неужели?... Многолетние насаждения - это было бы здорово. Еще бы поухаживали за ними так, чтобы прижились.
Если не ошибаюсь? один цветок на 1дм2 - получается 1,1 сотка?
Почему не садят многолетние цветы, не оформляют стильно с натуральным камнем и садовыми скульптурами? Выглядят бархатцы и петуньи весьма совково и по-колхозному.
В петунии присутствуют опасные алколоиды - это опасное ядовитое растение
Выглядят бархатцы и петуньи весьма совково и по-колхозному.
+++++
Почему не садят многолетние цветы
А зачем им что-то другое делать, если все СМИ куплены и одобряют?
Отвратительное бесхозяйственное отношение к озеленению. Многолетники - это лучшее решение. И главные затраты должны быть на высадку деревьев и уход за ними.
6.07.2021 13:57
гость
Почему не садят многолетние цветы, не оформляют стильно с натуральным камнем и садовыми скульптурами? Выглядят бархатцы и петуньи весьма совково и по-колхозному.
Не выгодно, тут каждый год тратят бюджет на цветы
А статью кто-нибудь осилил? Или многабукаф?
был нормальный газон с травой, перепахали и посадили цветочки на 2 недели. а дальше? смотреть на гербарий сухой? ценник бы еще озвучили на это "благоустройство"