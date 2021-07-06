Около 80 детей отдыхали в несанкционированном лагере в Алтайском крае

Несанкционированный детский лагерь обнаружили в Солонешенском районе Алтайского края во время профилактического рейда по пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Лагерь находился около села Сибирячиха вблизи реки Ануй. На момент прибытия инспекторов МЧС там отдыхали около 80 несовершеннолетних. При этом лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год краевым Минобрнауки.
"Территория площадью более 3 га принадлежит руководителю одной из спортивных организаций. Предприниматель пояснил, что дети в лагере находятся с добровольного согласия и по доверенности от родителей. В период летних школьных каникул в лагере проводится три смены отдыха и спортивных сборов. Отдыхающие проживают в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях", — говорится в сообщении.
Во время проверки инспекторы выявили четыре серьезных нарушения: лагерь не проверяли на предмет готовности к эксплуатации, деревянные домики не были оборудованы пожарной сигнализацией, средств пожаротушения оказалось недостаточно, а персонал не обучали правилам пожарной безопасности. Кроме того, дополнительную опасность для детей создает нахождение учреждения рядом с рекой.
Информацию о лагере передали в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.
Комментарии
Детей штрафовать будут за несанкционированное мероприятие?
"Лучший отдых" в городе со смартфоном! А то ишь, что захотели - любите природу мать вашу!
Всех посадить, всех наказать, всех навсегда!
Конечно лучше дома, с компьютером и смартфрном, чем во дворе, или лагере, на жаре, комарами, мошками и неадекватными ровесники.
Как же мы в палатках на берегу реки выживали...