Около 80 детей отдыхали в несанкционированном лагере в Алтайском крае

Несанкционированный детский лагерь обнаружили в Солонешенском районе Алтайского края во время профилактического рейда по пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Лагерь находился около села Сибирячиха вблизи реки Ануй. На момент прибытия инспекторов МЧС там отдыхали около 80 несовершеннолетних. При этом лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год краевым Минобрнауки.

"Территория площадью более 3 га принадлежит руководителю одной из спортивных организаций. Предприниматель пояснил, что дети в лагере находятся с добровольного согласия и по доверенности от родителей. В период летних школьных каникул в лагере проводится три смены отдыха и спортивных сборов. Отдыхающие проживают в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях", — говорится в сообщении.

Во время проверки инспекторы выявили четыре серьезных нарушения: лагерь не проверяли на предмет готовности к эксплуатации, деревянные домики не были оборудованы пожарной сигнализацией, средств пожаротушения оказалось недостаточно, а персонал не обучали правилам пожарной безопасности. Кроме того, дополнительную опасность для детей создает нахождение учреждения рядом с рекой.

Информацию о лагере передали в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.