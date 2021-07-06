Ралли "Шелковый путь - 2021" завершилось в Алтайском крае. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае прошел заключительный этап "Шелковый путь – 2021". Последний участок пролегал на трассе "Расказиха – Акутиха".

В категории грузовиков лучший результат показали экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением россиянина Дмитрия Сотникова. В общем зачете он закрепился на первой позиции.

Белорус Сергей Вязович на "МАЗе" остановился в шаге от "золота" с отставанием 4 минуты 36 секунд. Кстати, последний этап он преодолел быстрее всех, но этого не хватило, чтобы догнать лидера.

Третье место в зачете грузовиков у еще одного представителя команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова (+05:38).

Как участники продолжительного ралли финишировали, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.

Награждение победителей состоится в Республике Алтай.