Дождались. Сильный ветер повалил деревья на машины и киоск в Барнауле

Фото: Barnaul 22, "Инцидент Барнаул"

Сильный ветер и дождь с грозой прошлись по Барнаулу. Тучи принесли долгожданную прохладу, которая при этом принесла и немало разрушений. Потоки воздуха повалили иссушенные жарой деревья, которые упали на автомобили, а один из стволов даже рухнул на киоск с продуктами.

Первые фотографии начавшейся бури опубликовали в паблике Barnaul 22. По сообщению очевидцев, ураганный ветер поднял в воздух кучу пыли и песка. В Сибирской долине даже прошел град.

Кроме того, сильный ветер принес за собой разрушения. Так, от ураганных порывов во дворе дома на улице Малахова, 72 дерево упало на машину. Такая же ситуация сложилась рядом с домом на пересечении улиц Попова и Гущина, а еще одно авто пострадало на улице Сизова, 26.

В поселке Новосиликатном ситуация сложилась не лучше. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", там ветер повалил дерево на киоск с продуктами.

Ливень прошелся преимущественно по центральной и нагорной части города. Например, в большей части Индустриального района города люди так и не дождались дождя.