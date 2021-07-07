Эксперты назвали идеальный рацион для наибольшей пользы от вакцинации

Биотехнологи и диетологи назвали россиянам идеальное меню для наибольшей пользы от вакцинации. Ученые оценили, как влияет рацион на эффективность работы защитной системы организма в период прививки.

Во время вакцинации эксперты призвали минимизировать сладкую и жирную пищу, а также фастфуд.

"При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации", – объяснил "Известиям" ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Иван Гмошинский.

Также, по мнению специалистов, рацион стоит обогатить нежирным белком, продуктами с высоким содержанием пробиотиков и большим количеством пищевых волокон. Употребление последних помогает уменьшить стресс и снять напряжение, которые подавляют иммунную систему через гормон кортизол.

Также эксперты отметили положительную роль белка в рационе людей, которые готовятся вакцинироваться. Гмошинский посоветовал в период вакцинации есть нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые, а также отказаться от сахара.