В конце прошлой недели съезд партии "Новые люди" утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы. Выборы пройдут в сентябре 2021 года. Представители от Алтайского края вошли в списки территориальной группы, которая объединяет регион с Республикой Алтай, сообщает пресс-служба партии.

В состав территориальной группы включили 6 человек. Это Ксения Киреева, Владислав Вакаев, Надежда Зяблицева, Елена Казакулова, Александра Томашевич и Дарья Романчёва. Также в Алтайском крае "Новые люди" выставили претендентов на места в Госдуме по трем одномандатным округам. По Рубцовскому округу № 40 будет выдвигаться Владислав Вакаев. Надежда Зяблицева станет претендентом в Бийском округе № 41, по Славгородскому округу № 42 пойдет Александра Томашевич.

Всего партия “Новые люди” выдвигает на выборы в Госдуму 215 одномандатников по всей России. 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Во главе федеральной части списка две кандидатуры — председатель партии “Новые люди” Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут непростыми, но у "Новых людей" высокие шансы пройти в Госдуму. “Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. “Новые люди” ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания”, — напомнил он.

Сардана Авксентьева считает, что “Новые люди” могут вернуть людям равноправный диалог с властью. "Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей", — отметила Авксентьева.

Это уже второй выборный цикл для партии “Новые люди”. В 2020 году, через полгода после регистрации, партия смогла пройти в Законодательные собрания 4 регионов: в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской области. На выборах в Гордуму Томска партия набрала 15%. Сейчас у "Новых людей" работает 75 региональных отделений, более 600 избирательных штабов в разных городах и почти 2 тысячи полит-отрядов. Выборы в Госдуму будут проходить три дня, с 17 по 19 сентября 2021 года.